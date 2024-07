Deputado é atacado durante fiscalização a feira de venda de cachorros; confira vídeo

O deputado estadual de São Paulo Rafael Saraiva (União Brasil) foi alvo de agressões físicas e verbais durante fiscalização a uma feira de venda de cachorros de raça, em São Paulo (SP). O caso aconteceu, neste domingo (21).

Rafael Saraiva foi até as feiras livres acompanhado de duas médicas veterinárias e da Polícia Civil de São Paulo. Durante a ação, mais de 50 animais de raça foram apreendidos e os donos dos canis clandestinos se revoltaram com o caso.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou um projeto de lei que proíbe a exposição de cães e gatos em espaços de rua e a venda de animais antes dos quatro meses de vida. Além disso, a legislação condiciona a comercialização dos bichos domésticos à castração e vacinação.

Segundo o deputado estadual, no momento em que ele colocava uma caixa de transporte no carro, uma mulher passou a agredi-lo.

“Quando eles viram que tinha a possibilidade de serem presos em flagrante… Eles estavam negociando até o último minuto. E quando os animais passaram a entrar no nosso carro, por ordem da polícia, e não no carro deles, se descontrolaram. Ela começou a xingar, eu continuei, ela quebrou a caixa e com o pedaço da caixa começou a me bater”, disse Rafael Saraiva.