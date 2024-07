Homem reúne plateia para esperar namorada sair de motel com amante; VÍDEO

Um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais. Um homem decidiu reunir uma plateia para flagrar sua namorada saindo do motel com o amante. Nas imagens, o homem aparece em frente ao local acompanhado de um grupo de pessoas.

O caso ocorreu nesta segunda-feira (22), em um motel, em Madureira, no Rio de Janeiro. No vídeo, o homem aparece se divertindo com a situação, apesar de constrangedora.

A cena chocante repercurtiu nas redes sociais e gerou debates entre os internautas.