Bombeiros combatem 70 focos de incêndio em 24 horas no interior do AM

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu, ao longo da segunda-feira (22), 70 focos de incêndio em áreas de vegetação no município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus). Os dados foram compilados pela Sala de Situação da corporação, que monitora e desloca equipes para as ocorrências com base na análise dos painéis tecnológicos, que apontam as áreas onde há focos.

“Nossos bombeiros estão sendo incansáveis no combate aos incêndios em área de vegetação. Com a severa estiagem prevista para esse ano, fizemos o lançamento antecipado da Operação Aceiro, e já tivemos um aumento expressivo no número de incêndios combatidos, não só em Manicoré, mas nos municípios do sul do Amazonas”, explicou coronel Reinaldo Menezes, subcomandante-geral do CBMAM.

No combate aos incêndios em Manicoré não houve registro de vítimas. O subcomandante-geral também orienta a população sobre o perigo das queimadas.

“Com o calor do verão amazônico, nossa vegetação está muito seca, uma pequena fagulha levada pelo vento, pode gerar um grande incêndio em área de vegetação. Por isso, reforçamos o pedido para que a população não faça queimada. Queimada é crime. E pode atingir propriedades e colocar em risco a vida dos seres humanos e de animais”, destacou coronel Reinaldo Menezes.

Boca do Acre

Também na segunda-feira, bombeiros integrantes da Operação Aceiro 2024 combateram um incêndio em área de vegetação, no município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros da capital). A ação rápida dos militares impediu que as chamas propagassem para residências do entorno. Não houve registro de vítimas.

“O incêndio atingiu uma área de vegetação muito próxima às residências no bairro Fortaleza, no município. A atuação rápida dos nossos bombeiros impediu que as chamas chegassem até as residências, resguardando patrimônios e as vidas dos moradores locais”, pontuou coronel Reinaldo Menezes, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros.

Tanto Manicoré quanto Boca do Acre integram a Operação Aceiro 2024, lançada no mês de junho pelo Governo do Amazonas e coordenada pelo CBMAM. No interior, a operação tem atuado com mais de 300 agentes, entre bombeiros, brigadistas e homens da Força Nacional para combater os incêndios. Somente no período entre 3 de junho, quando foi lançada a missão, e 22 de julho, mais de 1.600 focos de incêndio já foram combatidos no interior.

Aumento

O número de focos de queimadas registrados no Amazonas nos primeiros 22 dias de julho é 338% maior do que no mesmo período do ano passado. Em 2023 foram 347 focos e, este ano, até às 15h de segunda (22), foram 1496. Os dados são do Programa de Monitoramento de Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O último domingo (21) foi o dia com a maior quantidade de focos de queimadas no Estado neste ano. Foram 301 pontos e mais de 90% dos focos foram registrados no sul do Amazonas.

Os municípios com os maiores registros de queimadas são Apuí, com 456 focos; Lábrea, 415; Manicoré, 129 e Humaitá com 93 focos até esta segunda-feira.

