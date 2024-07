PM é condenado a 16 anos de prisão por atirar em homem durante briga em Manaus

Manaus (AM) — O policial militar David Almeida de Pinho foi condenado a 16 anos de prisão e à perda do cargo público em julgamento realizado na segunda-feira (22) pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra Ryan Menezes Vilaça, crime ocorrido na madrugada de 15 de setembro de 2020, em um posto de combustível localizado na Avenida Brasil, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a denúncia, o PM atirou sete vezes contra Ryan. Socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o rapaz sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes, incluindo dificuldade de locomoção desde o ocorrido.

De acordo com o Inquérito Policial, a vítima estava bebendo com amigos no posto de gasolina quando foram abordados por policiais que mandaram que eles fossem embora do local, pois, à época, estavam em vigor na cidade medidas de distanciamento social determinadas pelas autoridades sanitárias em razão da pandemia de Covid-19.

Segundo os autos, ao perceber que a guarnição da Polícia Militar havia ido embora, o grupo retornou ao posto, onde também estava David Pinho, em companhia da namorada. Ainda segundo a denúncia, o grupo e o policial — que estava de folga e não se identificou como PM — acabou se envolvendo numa discussão, pois David teria respondido com rispidez à companheira de Ryan. Foi quando o homem entrou em seu carro, aparentemente disposto a ir embora após a discussão, e, de lá, disparou uma série de tiros contra Ryan.

David respondia ao processo em liberdade, ocupando a patente de 3.º sargento na Polícia Militar do Estado do Amazonas. Com a condenação acima de 16 anos de prisão, em regime fechado, o magistrado determinou a imediata execução provisória da pena até o trânsito em julgado da sentença.

*Com informações da assessoria

