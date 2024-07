VÍDEO: atleta de hipismo perde vaga nas Olimpíadas de Paris após maus-tratos a cavalo

A atleta britânica multicampeã Charlotte Dujardin foi flagrada em um vídeo cometendo maus-tratos contra um cavalo durante uma aula. As imagens foram registradas há cerca de quatro anos, mas vieram à tona agora e estão correndo o mundo. Na gravação, transmitida pelo canal ITV e pelo portal Talksport, Charlotte aparece golpeando o animal com um chicote repetidas vezes.

Com a repercussão do caso, a atleta abdicou de chance da vaga conquistada para disputar as Olimpíadas de Paris 2024. Charlotte foi punida com uma suspensão provisória de seis meses, aplicada pela Federação Equestre Internacional (FEI).

O presidente da entidade, Ingmar De Vos, lamentou o episódio.

“Estamos muito desapontados com este caso, especialmente por estar tão próximo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No entanto é nossa responsabilidade e crucial que abordemos qualquer caso de abuso, já que o bem-estar dos cavalos não pode ser comprometido”, apontou.

Charlotte pediu desculpas pelo ocorrido.

“O que aconteceu foi completamente fora do meu normal e não reflete como eu treino meus cavalos ou meus alunos; no entanto, não há desculpas. Estou profundamente envergonhada e deveria ter sido um melhor exemplo naquele momento”, declarou a amazonas.

Charlotte Dujardin conquistou seis medalhas olímpicas ao longo da carreira, três delas de ouro, além de uma prata e dois bronzes.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Márcia Fu detona uniforme do Brasil nas Olimpíadas de Paris: ‘Bem de crente’

Sheilla está fora das Olimpíadas de Paris 2024 após polêmica

Amazonense Pedro Nunes conquista vaga para as Olimpíadas de Paris