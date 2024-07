Amazonas FC volta a jogar em casa contra o Guarani-SP, no Carlos Zamith

Em duelo válido pela 17° rodada da competição nacional, equipe aurinegra encara o Bugre, nesta quarta-feira (24), às 20h30, no estádio Carlos Zamith

O Amazonas FC volta a campo nesta quarta-feira (24), às 20h30 (horário de Manaus) para enfrentar o Guarani-SP no Estádio Carlos Zamith, em duelo válido pela 17° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca o primeiro confronto na história entre as duas equipes.

Após empate fora de casa contra o América-MG na última rodada, a Onça-pintada volta a aturar na capital amazonense após duas rodadas e finalizou sua preparação na tarde desta terça-feira (23), no palco da partida de logo mais. Este será o nono jogo da equipe aurinegra como mandante na competição nacional, o quinto na Toca da Onça.

Peça fundamental no setor defensivo, o zagueiro Miranda comentou sobre a preparação para este confronto e como um resultado positivo diante da equipe paulista poderá ajudar a equipe na sequência da Segundona.

“Considero que esse jogo será crucial para a equipe, conquistando um resultado positivo dá uma confiança a mais para a gente na tabela. De qualquer forma, vamos com força total, dentro da nossa casa esperamos fazer um bom jogo e conquistar a vitória que é de suma importância para nós na competição”, disse o defensor.

Para este confronto, a equipe comandada pelo técnico Rafael Lacerda terá o retorno do volante paraguaio Jorge Jiménez, que cumpriu suspensão após o acúmulo de cartões na última rodada e fica à disposição do treinador.

