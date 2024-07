Instituto 3B goleia o Juventude-RS e está na final do Brasileirão Feminino A2

O Instituto 3B está na final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. No jogo da volta da semifinal, na noite de sábado (20), as Feras da Amazônia bateram o Juventude-RS, por 5 a 0, e carimbaram a vaga na decisão. Roque, duas vezes, Maria Vitória, Nay e Katyele balançaram as redes na Arena da Amazônia.

O time amazonense vai encarar o Bahia na grande final do Brasileirão Feminino A2. As datas das partidas de ida e volta serão confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo

Roque (primeira à esquerda) marcou dois gols na goleada. Foto: Deborah Melo/FAF

As Feras foram para cima em busca de reverter a desvantagem de 1 a 0 conquistada pelo time gaúcho no jogo de ida. Aos 31, Roque abriu o marcador. Perto dos acréscimos, ela de novo, Roque, ampliou para o time amazonense.

Na volta do intervalo, Maria Vitória anotou mais um gol para ampliar a vantagem do 3B no duelo, aos dois minutos. Aos 14, Nay transformou a vitória em goleada na Arena da Amazônia. O quinto gol das Feras foi marcado por Katyele, aos 40 minutos.

