Convenção da Fe Brasil oficializa nome Marcelo Ramos à prefeitura no dia 4 de agosto

A Federação Brasil da Esperança (Fe Brasil), que reúne os partidos PT, PCdoB e PV, anunciou sua convenção partidária, para o dia 4 de agosto. Na ocasião será oficializado o nome de Marcelo Ramos (PT) à Prefeitura de Manaus.

Os nomes dos candidatos a vereadores, que vão disputar uma vaga na Câmara Municipal de Manaus (CMM), serão oficializados. O nome do vice de Ramos também será revelado na ocasião.

A convenção partidária será realizada às 9h, no Clube do Trabalhador do Amazonas (Sesi), localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, na Zona Leste de Manaus.

Os detalhes da convenção foram definidos na tarde de quarta-feira (24), em reunião do conselho político da campanha formado por Marcelo Ramos e dirigentes dos partidos da federação e de siglas aliadas, como o PDT, REDE e Solidariedade (SD).

Segundo Marcelo Ramos, o candidato a vice-prefeito será decidido pelo conselho e o anúncio será realizado “só na convenção”.

Convenção partidária

A reunião do conselho aconteceu na sede do PT, localizada no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Participaram da agenda os dirigentes do PT, PCdoB, PDT, SD e REDE. Por conta da agenda, Marcelo Ramos conversou pela manhã com a liderança do PV.

“Foram tratados assuntos referentes à convenção, a qual o PDT estará participando com a federação PT, PCdoB e PV e assuntos gerais sobre as candidaturas (a vereador) de cada partido para somar esforços para eleição de Marcelo Ramos”, afirmou o presidente municipal do PDT, engenheiro Machadão.

