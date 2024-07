Amazonas FC empata com o Guarani-SP pela Série B e torcedores cobram Sassá após o jogo

No retorno ao Estádio Carlos Zamith, após duas partidas seguidas fora de casa, o Amazonas FC empatou com o Guarani em 1 a 1, na noite desta quarta-feira (24), em duelo válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Airton abriu o placar para o Bugre, mas Sassá garantiu a igualdade para a Onça-pintada.

Com o empate, o Amazonas FC chega aos 21 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela da Série B. Como o duelo da 18ª rodada contra o Goiás foi adiado e não tem data definida, por conta da participação do adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil, a Onça-pintada volta a campo somente no dia 3 de agosto, sábado, às 20h30 (horário de Manaus), no Estádio Carlos Zamith, pelo fechamento do turno.

Confusão

Após a partida, o atacante Sassá se desentendeu com torcedores aurinegros, no estacionamento do Estádio Carlos Zamith. O grupo cobrou o atacante, com xingamentos, por conta do empate com o lanterna da Série B. O camisa 99 estava acompanhado do cunhado, que afastou os torcedores.

Pessoas relataram que o familiar de Sassá estaria armado. O Amazonas FC, através de sua assessoria de imprensa, negou a acusação para a equipe do Em Tempo.

O jogo

Dono das principais ações ofensivas, o Aurinegro tentava pressionar em busca do primeiro gol, mas a primeira chance clara veio apenas aos 28 minutos de jogo. Matheus Serafim arrancou em velocidade pela direita e cruzou rasteiro para trás e Rafael Tavares emendou de primeira, mas o goleiro Vladimir fez uma baita defesa.

Mesmo na maior parte do tempo se defendendo, aos 46 minutos, o Guarani, que pouco tinha chegado ao ataque, abriu o placar no Zamith. Airton recebeu pela esquerda, balançou para cima da marcação e bateu no canto de Marcão para fazer o 1 a 0.

Porém, a Onça-pintada foi buscar o empate ainda na primeira etapa. Já aos 49 minutos, Ezequiel cobrou escanteio na área, Rafael Tavares desviou na primeira trave, a bola resvalou em Cauan Barros e ficou limpa para Sassá, que completou para o fundo do gol. O lance foi primeiramente anulado, mas depois o VAR confirmou a igualdade.

Após o intervalo, o Amazonas FC continuou tendo mais posse de bola, mas sem conseguir pressionar e criar chances claras para virar a partida. Já aos 32 minutos, cobrança de escanteio na área, Sassá dominou após desvio, girou e finalizou por cima do gol. Logo em seguida, jogada pela esquerda, Cocote rolou para Fabiano, que cruzou rasteiro e Luan se esticou todo, mas não conseguiu empurrar para o gol.

Já aos 49 minutos, cruzamento da direita, a bola ficou viva na área e Matheus Serafim emendou de primeira e ela foi para fora. A partida seguiu e nenhuma das equipes conseguiu chegar ao gol que lhe daria a vitória.

