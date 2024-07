Justiça do AM revoga prisão de motoboys que agrediram morador de condomínio em Manaus

O Tribunal de Justiça do Amazonas revogou, nesta quinta-feira (25), a prisão dos motoboys Yuri D’Ávila Oliveira da Silva, de 29 anos, Richarley Cavalcante Araújo, de 30, e Lucas Henrique Ribeiro da Silva, de 26, que são investigados tentativa de homicídio após confusão ocorrida com o morador de um condomínio localizado na Zona Centro-Sul de Manaus, no último dia 14.

O juiz Ian Andrezzo Dutra, declarou que a revogação da prisão preventiva ocorre por não existir motivos que justificaram a medida cautelar.

“Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória”, diz o documento.

O trio foi preso no último dia 16, quando compareceram ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). No mesmo dia, um grupo de entregadores de delivery se reuniram próximo ao Fórum Ministro Henoch Reis para protestar.

O caso

No último dia 14 de julho, um entregador de delivery foi até o condomínio Piazza di Fiori, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul, e estaria em alta velocidade, o que incomodou um morador.

Esse morador teria agredido verbalmente o motoboy que, segundo relatos, voltou ao seu local de trabalho, contou o ocorrido aos colegas e eles foram até o condomínio tomar satisfação.

No local, o morador acuado usa um terçado contra os motoboys. Ele chega a atingir uma das motocicletas, mas é agredido por eles e fica gravemente ferido.

Tudo foi filmado por um outro morador. As imagens foram parar nas redes sociais e viralizaram.

A vítima da agressão recebeu alta do Hospital João Lúcio no último sábado (20), após passar por três cirurgias.

