Homem é preso após torturar esposa com choque elétrico, em Manaus

Filha do casal também vivia em cárcere privado

Um homem de 55 anos foi preso nesta quinta-feira (25), por agredir e torturar com choque elétrico, além de manter em cárcere privado, a esposa e a filha de 5 anos. A prisão ocorreu na rua dos Manguaris, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Os policiais militares receberam denúncia de uma mulher, que se identificou como mãe da vítima, com quem não tinha contato há mais de um mês. A equipe policial foi até o endereço onde a vítima morava e, com a autorização do companheiro, entrou na residência.

Durante a ocorrência, os PMs encontraram a vítima presa em um cômodo da casa, junto com a filha do casal, uma criança de 5 anos. A mulher apresentava marcas de agressão nas mãos e nas pernas.

No momento do resgate, a vítima informou aos policiais militares que estava presa há mais de um mês e que tentava se separar do agressor há mais de 1 ano.

Um aparelho de choque elétrico, usado nas agressões contra a mulher, foi apreendido. Além disso, imagens de segurança também foram coletadas para a investigação.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, no bairro Parque 10.

*Com informações da assessoria

