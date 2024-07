Convenções partidárias dão pontapé a disputa para Prefeitura de Manaus

A menos de três meses das eleições, os oito pré-candidatos à Prefeitura de Manaus caminham para oficializar as candidaturas, por meio das convenções partidárias, que iniciam neste final de semana (27 e 28) e seguem até o dia 5 de agosto.

Entre os pré-candidatos, apenas o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade, não divulgou a data para a realização da convenção do União Brasil.

Os pré-candidatos na eleição à prefeitura são Amom Mandel que disputará pelo Cidadania; David Almeida pelo Avante; Capitão Alberto Neto pelo Partido Liberal (PL); Marcelo Ramos pelo Partido dos Trabalhadores (PT); Natália Demes pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSoL); Roberto Cidade pelo União Brasil (UB); Wilker Barreto pelo Mobiliza; e Gilberto Vasconcelos pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU).

Os pré-candidatos Capitão Alberto Neto (PL) e Maria do Carmo (Novo) firmaram uma aliança e lançaram, nessa semana, uma chapa da direita para as eleições municipais, retirando assim a pré-candidatura como prefeita de Maria do Carmo Seffair pelo partido Novo.

Convenções partidárias

Nas convenções partidárias, os partidos deverão escolher os políticos que vão disputar o pleito até 5 de agosto, data final estipulada para realização das convenções. Dessa forma, não há candidatura avulsa. Para sair candidato, o político deve estar regulamente filiado ao partido e ser escolhido pela legenda para disputar o pleito.

O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno da disputa poderá ser realizado em 27 de outubro nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu no primeiro turno mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos.

Mobiliza — 27/07

O partido Mobiliza marcou o dia da convenção partidária para o dia 27 de julho, às 10h da manhã, no bar Ladeira. No evento, o Mobiliza deve confirmar a candidatura do deputado estadual Wilker Barreto, que almeja ser o próximo prefeito da capital.

O evento deve revelar quem será o vice de Wilker e quantos nomes disputarão vagas na Câmara Municipal de Manaus (CMM). O partido pode indicar até 42 nomes, conforme as novas regras da Reforma Eleitoral.

PSTU — 27/07

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializará o nome do professor Gilberto Vasconcelos para concorrer à Prefeitura de Manaus.

A solenidade está marcada para às 14h, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Trabalho da 11ª Região e da Justiça Federal do Amazonas (SITRAAM/RR), na Praça 14 de Janeiro, Zona Centro-Sul.

PSoL — 28/07

O Partido Socialismo e Liberdade (PSoL) realizará sua convenção partidária no domingo (28), às 9h, no auditório ENS/UEA, localizado na avenida Djalma Batista, Chapada, Zona Centro-Sul. O nome da pré-candidata à prefeita Natália Demes será confirmado para disputar a Prefeitura de Manaus nas eleições municipais, provavelmente, a única mulher a concorrer ao cargo majoritário.

A esquerda amazonense não conseguiu resolver um impasse entre partidos e segue com dois pré-candidatos na disputa à Prefeitura de Manaus. O Partido Socialismo e Liberdade recusou apoiar a pré-candidatura de Marcelo Ramos (PT) e decidiu seguir em candidatura própria e apoiar Natália Demes.

Apesar da decisão do PSoL, o cientista político Carlos Santiago, afirma que essa impasse entre o PSoL e os demais partidos ainda não está oficialmente definida.

“Isso [a decisão de não apoiar Marcelo Ramos] não é definitivo, quem vai decidir sobre esse impasse dentro da Federação Rede-Psol será a direção nacional da federação. Até lá muitos encontros, muitas conversas, diálogos, até sair essa definição.”

Federação PSDB-Cidadania — 30/07

A federação PSDB-Cidadania divulgou que sua convenção será realizada no próximo dia 30 de julho, terça-feira, às 19h, no Clube do Trabalhador do Amazonas — SESI, na Zona Leste de Manaus.

O edital da conversão partidária irá oficializar os nomes de Amom Mandel para concorrer para à Prefeitura de Manaus, o do vice, que ainda não foi definido, além de 42 candidatos a vereadores, que vão disputar uma vaga na Câmara Municipal de Manaus.

Na ocasião, também devem ser apresentadas as deliberações sobre coligações com outros partidos ou Federações (Majoritária), além da estratégia eleitoral a ser adotada.

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) deve indicar o nome que irá compor a chapa com Amom Mandel. O PSDB e o Cidadania são do mesmo grupo político, já que pertencem à mesma federação partidária PSDB-Cidadania.

Nos bastidores, quatro nomes são cotados para compor a chapa com o parlamentar, entre eles, o do ex-deputado estadual Ricardo Nicolau, que se filiou neste ano ao PSDB durante a janela partidária.

PL e Novo — 3/08

A Convenção Partidária para oficializar os nomes de Capitão Alberto Neto (prefeito), Maria do Carmo (vice), representantes do PL e Novo, além de alianças políticas para as eleições deste ano, será realizada no dia 3 de agosto, às 10h da manhã, no Clube do Trabalhador — Sesi, Zona Leste de Manaus.

Os pré-candidatos Capitão Alberto Neto (PL) e Maria do Carmo (Novo) firmaram uma aliança e lançaram, nessa semana, uma chapa da direita para as eleições municipais. A união com a empresária acaba com a possibilidade de uma composição de chapa entre o PL e o União Brasil, que também representa a direita.

Alberto Neto foi o único pré-candidato a confirmar uma chapa para as eleições municipais. A parceria recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, após reunião em Brasília.

Avante — 03/08

A convenção partidária do Avante ocorrerá no dia 3 de agosto, sábado, às 19h, no Espaço Via Torres, localizado na Avenida das Torres, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O evento irá oficializar o nome do prefeito e pré-candidato David Almeida como candidato à Prefeitura de Manaus e revelar o nome do vice, ainda não definido. Almeida é favorito nas pesquisas eleitorais nas eleições municipais.

Os partidos Avante, Partido Social Democrático (PSD), Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Democracia Cristã (DC) e Agir estão em articulações para apoiar a reeleição de David Almeida. Outros partidos ainda negociam a aproximação com o grupo.

O pré-candidato e atual prefeito de Manaus, ainda não teve nenhum vice confirmado, mas afirmou, na quarta-feira (24), está analisando seis possíveis nomes. Três secretários municipais estão sendo apontados como principais nomes para ocupar o cargo de vice-prefeito após eles serem exonerados das funções. Com a destituição, todos estão aptos a concorrer a vaga de vice-prefeito de David.

PT — 04/08

A Federação Brasil da Esperança (Fe Brasil), que reúne os partidos PT, PCdoB e PV, anunciou sua convenção partidária, para o dia 4 de agosto. Na ocasião será oficializado o nome de Marcelo Ramos (PT) à Prefeitura de Manaus.

A convenção partidária será realizada às 9h, no Clube do Trabalhador do Amazonas (Sesi), localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, na Zona Leste de Manaus.

Os nomes dos candidatos a vereadores, que vão disputar uma vaga na CMM, serão oficializados. O nome do vice de Ramos também será revelado na ocasião.

Os detalhes da convenção foram definidos na tarde de quarta-feira (24), em reunião do conselho político da campanha formado por Marcelo Ramos e dirigentes dos partidos da federação e de siglas aliadas, como o PDT, Rede e Solidariedade.

União Brasil — sem data definida

A Convenção Partidária do União Brasil para oficializar a candidatura do deputado estadual Roberto Cidade a prefeito e o candidato a vice-prefeito, ainda não anunciado, não tem uma data nem um horário confirmado. Conforme a assessoria do pré-candidato, o evento será realizado poucos dias antes do prazo final, que é dia 5 de agosto.

O deputado estadual Roberto Cidade, que tem o apoio do atual governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), já possui várias alianças políticas, entre elas estão o Partido Progressista (PP), Republicanos, Podemos, Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Renovação Democrática (PRD) e Partido da Mulher Brasileira (PMB).

O nome do Coronel Menezes foi indicado essa semana, como possível indicação de vice-candidato na chapa com Cidade, mas fontes ligadas a caciques políticos negaram a definição e afirmaram que Menezes teria implantado a informação, por essa razão não se pronunciou sobre o assunto.

