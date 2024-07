Olimpíadas de Paris 2024: Lady Gaga decepciona fãs com show gravado; confira vídeo

Apresentação ocorreu no início do desfile, porém, foi gravada algumas horas antes do início da abertura

Lady Gaga foi a primeira artista a se apresentar na Cerimônia de Abertura das Olimpíadas 2024, em Paris, na França. A apresentação, no entanto, foi gravada algumas horas antes do início da abertura.

A cantora se apresentou no início do desfile das delegações, com um vestido longo preto e plumas rosas, ao lado de vários dançarinos. A peça vestida pela diva é assinada pela marca do designer Christian Dior.

Lady Gaga canta na cerimônia de abertura da Olimpíada de ParisLars Baron/Getty Images

Lady Gaga é vista ensaiando para a cerimônia de abertura de Paris 2024 – Crédito: Lars Baron/Getty Images

Gaga é conhecida por sua versatilidade musical e performática, se apresentando de forma delicada e emocionante ou impactante e até estranha – Crédito: Maja Hitij/Getty Images

A banda francesa de heavy metal Gojira fez a segunda grande apresentação da cerimônia. Durante a performance — cheia de efeitos pirotécnicos e muito rock na veia —, a cantora de ópera suíço-francesa Marina Viotti fez uma participação especial.

A cantora franco-maliana Aya Nakamura também fez aparição durante a cerimônia. Aya, que é a artista em língua francesa mais tocada mundialmente, cantou ao lado de uma banda marcial e dançarinos vestidos com figurinos dourados.

Cerimônia de Abertura

A Cerimônia de Abertura da edição de 2024 dos Jogos Olímpicos foi diferente das demais. Pela primeira vez, não ocorreu em um estádio e, sim, às margens do Rio Sena, que banha a cidade de Paris.

Todas as delegações desfilaram em barcos na água em um trajeto de 6km, que foi televisionado por meio de câmeras dentro dos barcos, para que os espectadores conseguissem ver os atletas de perto.

O desfile seguiu o curso do rio, de leste a oeste, partindo da ponte Austerlitz e contornando as duas ilhas no centro da cidade (a Île Saint Louis e a Île de la Cité) antes de passar por baixo de pontes e portões no Sena.

*Com informações do Correio Braziliense

