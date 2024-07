Olimpíadas de Paris 2024: cerimônia de abertura tem Lady Gaga, desfile de atletas e chuva

Os jogos olímpicos são abertos oficialmente nesta sexta-feira (26). De forma inédita, a cerimônia de boas-vindas às Olimpíadas de Paris 2024 é realizada no Rio Sena. A festa já contou com o show da cantora Lady Gaga e apresentação da delegação brasileira e de outros atletas no Rio Sena sob chuva.

A cerimônia também teve apresentações de dança e de uma banda de heavy-metal acompanhada de uma ópera.

Antes do desfile iniciar, um vídeo estrelado por Zinedine Zidane carregando a tocha olímpica abriu a cerimônia. Nas imagens, o ídolo do Real Madrid e da seleção francesa sofre uma série de dificuldades para levar o símbolo dos jogos ao local do início do início da celebração. Três crianças ajudam o ex-jogador, e levaram a tocha para o local onde estavam as autoridades.

A Grécia foi o país que abriu o desfile sendo a primeira embarcação. O procedimento é tradição nas Olimpíadas. Na sequência, a equipe dos refugiados foi apresentado ao público.

Ainda no início da cerimônia, a cantora Lady Gaga fez sua apresentação cantando em francês. Acompanhada de dançarinos, ela desceu uma escadaria à beira do Rio Sena.

Com 274 atletas inscritos, o Brasil entrou na apresentação ocupando um barco inteiro. Isaquias Queiroz, do remo, e Raquel Kochhann, do rúgbi, representaram o Time Brasil na cerimônia de abertura como porta-bandeiras. O barco com a delegação brasileira se apresentou para os presentes com muita festa.

Um dos pontos de destaque durante a celebração foi a Torre de Notre-Dame. Imagens da reforma que foi realizada no ponto turístico antes dos jogos. Outro momento marcante foi a apresentação da banda de heavy-metal Gojira, que realizou um show nas janelas da Conciergerie, palácio localizado nas margens do Rio Sena.

Outra apresentação musical que marcou a cerimônia de abertura de Paris 2024 foi da cantora do rap Aya Nakamura. Durante todo o trajeto foram feitas uma série de referências a produções famosas da cultura francesa.

Ao todo, 204 delegações participam do evento, além da equipe de refugiados e dos atletas “neutros”, que engloba russos e bielorrussos, por conta da Guerra da Ucrânia. Essa será a primeira cerimônia que não será realizada dentro de um ginásio. Todo o percurso será no principal rio de Paris.

Cerca de 85 barcos levam os atletas ao longo do percurso. Mais de 400 dançarinos e três mil artistas participam da celebração. O trajeto teve início nas beiras do rio e irá percorrer um circuito de 5km. O ponto final do percurso será a Torre Eiffel. Por fim, o desfile das delegações foi encerrado com a França, país-sede do evento, e com os Estados Unidos, próxima nação a receber os Jogos Olímpicos.

Com 609 atletas, os donos da casa levam a segunda maior delegação das olimpíadas, superados apenas pelos Estados Unidos, com 640 desportistas. As duas delegações foram as últimas a passar pelo Rio Sena. Na reta final da cerimônia, uma apresentação musical da canção “Imagine” foi feita, acompanhada de pedido por paz no mundo.

A cerimônia seguiu para o momento de encerramento no Trocadero, esplanada central localizada em frente à Torre Eiffel, onde a pira olímpica será acesa. Após caminhada acompanhada das bandeiras das 204 nações participantes dos jogos, a bandeira olímpica foi hasteada em frente ao principal monumento de Paris e o hino olímpico foi cantado.

Ao final da cerimônia, o presidente da França Emmanuel Macron declarou abertos os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Uma grande arquibancada com personalidades, líderes de estado e atletas assistia à abertura na praça central do Trocadero.

Como tudo começou, Zidane recebeu a tocha olímpica a caminho do Trocadero e a entregou ao multicampeão espanhol Rafael Nadal. Na sequência, um show de luzes tomou conta da Torre Eiffel enquanto o tenista surgiu com a pira olímpica em embarcação no Rio Sena, junto de Serena Williams, próxima atleta a receber a tocha.

De mão em mão de lendas olímpicas, a tocha ainda passou por Nadia Comaneci e Carl Lewis, nomes de peso da ginástica artística e do atletismo.

