Olimpíadas de Paris 2024: Brasil perde para Itália no vôlei masculino

Apesar do jogo equilibrado, a Itália levou a melhor e venceu o Brasil por 3 sets a 1 na primeira partida do Grupo B da modalidade

A Seleção Brasileira de vôlei masculino estreou com derrota na disputa da fase de grupos das Olimpíadas de Paris 2024. Apesar do jogo equilibrado, a Itália levou a melhor e venceu o Brasil por 3 sets a 1 na primeira partida do Grupo B da modalidade.

Na sequência da disputa pelo pódio do vôlei masculino, a Seleção Brasileira enfrenta a Polônia na próxima quarta-feria (31), às 4h (horário de Brasília), na segunda rodada da fase de grupos.

O Brasil começou melhor no jogo e liderou boa parte do primeiro set, mas a reação da Itália garantiu a virada. O técnico da Seleção Brasileira, Bernardinho, chegou a pedir tempo quando o time italiano marcou o set point, mas não adiantou e os italianos finalizaram o primeiro set com vitória por 23 x 25.

No segundo set, o Brasil viu os italianos começarem melhor e abrirem quatro pontos de diferença no marcador. Mas, com bons ataques de Lucarelli e Darlan, os brasileiros esboçaram reação e igualaram o jogo. A disputa seguiu parelha, mas os italianos nunca deixaram de estar em vantagem no placar e venceram o set por 25 x 27.

*Com informações do site Metrópoles

