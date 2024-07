Endrick assina contrato com Real Madrid e se emociona durante apresentação

Endrick assinou contrato com o Real Madrid de seis anos, na manhã deste sábado (27). O jogador foi apresentado ao clube com festa em Santiago Bernabéu.

Milhares de torcedores receberam o atacante brasileiro, que completou 18 anos há uma semana. Ele não segurou as lágrimas ao vestir a camisa da equipe pela primeira vez.

”Não vou mentir… Não esperava tudo isso. Tanta gente assim. Sempre fui um fã do Real Madrid. E agora vou jogar no Real Madrid”, disse Endrick emocionado.

Antes, Endrick chegou para fazer exames médicos e encontrou o presidente Florentino Pérez, para protocolar assinatura de contrato. O atacante recebeu a camisa 16, mesmo número que usou em seus primeiros passos como profissional do Palmeiras.

Na sequência, foi recebido com muita festa no gramado do Bernabéu. Antes da entrada do atacante, os telões do estádio mostraram lances de Endrick com a camisa do Palmeiras e da seleção brasileira.

”É uma loucura. Não tenho palavras para descrever o que estou fazendo e estou sentindo. Eu sempre quis estar aqui. Hoje se tornou realidade”, completou.

De acordo com a imprensa local, a ideia do atacante é antecipar o início dos trabalhos, apesar de ter direito a férias prolongadas por ter disputado a Copa América com a seleção brasileira.

El discurso entero de Endrick como nuevo jugador del Real Madrid



NO DIGAS NADA SÓLO DA RT 🥹🤍👏🏻 pic.twitter.com/KTEnP9TZGh — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 27, 2024

*Com informações do site Ge

Leia mais:

Olimpíadas de Paris 2024: Brasil perde para Itália no vôlei masculino

Olimpíadas de Paris: Mafê Costa e Guilherme Costa vão à final dos 400m livre de natação