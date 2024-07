Olimpíadas de Paris 2024: Medina se classifica direto para as oitavas de final do surfe

O brasileiro pegou as melhores ondas para vencer sua bateria

O surfista brasileiro Gabriel Medina somou 13,50 e foi o líder da 4ª bateria do surfe nas Olimpíadas de Paris, neste sábado (27), e com o resultado se classificou direto para as oitavas de final.

O japonês Connor O’Leary somou 9,93, enquanto Brian Perez, de El Salvador, fez 7,53. Ambos vão para a 2ª rodada eliminatória.

O brasileiro pegou as melhores ondas para vencer sua bateria e avançar diretamente à terceira rodada.

Já Filipe Toledo não teve a estreia esperada nos Jogos Olímpicos. em Teahupoo, no Taiti, o brasileiro sofreu para completar suas ondas e acabou na segunda posição de sua bateria. Agora, Toledo terá que disputar a repescagem para seguir em busca do sonho olímpico.

Filipe Toledo até pegou boas ondas, mas teve dificuldade para fechar. Em duas delas acabou ficando no fundo, sendo engolido no meio do caminho.

*Com informações do site Torcedores

Leia mais:

Estrela do Norte/Manaus Futsal vence Carauari por 5 a 3 e conquista Taça Nelson Mathias 2024

Olimpíadas: “Cachorrão” e Mafê perdem medalha na disputa final dos 400 m livre de natação

Atleta amazonense pode ficar de fora do maior evento de fisiculturismo do mundo