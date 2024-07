Wilson Lima reforça compromisso em garantir à população acesso a serviços básicos

Edição deste sábado (27) conta com 37 órgãos e secretarias estaduais atuando na Escola Estadual José Bernardino Lindoso, no bairro Novo Aleixo

O governador Wilson Lima acompanhou, neste sábado (27), a 9ª edição do Governo Presente em Manaus, enfatizando a importância de serviços básicos para o atendimento da população, de forma descentralizada, aos sábados.

Serviços gratuitos de 37 secretarias e órgãos estaduais foram concentrados na Escola Estadual José Bernardino Lindoso, bairro Novo Aleixo, na zona norte, levando o trabalho do Governo do Estado para mais perto da população.

“Pela quantidade de pessoas que procuram o Governo Presente, a gente consegue ter uma ideia do quão as pessoas estão necessitadas de que esses serviços possam chegar mais próximos delas. São pessoas que às vezes não conseguem resolver o problema durante a semana porque trabalham, porque têm outros compromissos, às vezes porque falta informação. É importante a gente estar aqui, próximo das pessoas para oferecer esses serviços”, afirmou Wilson Lima.

De acordo com o governador, o objetivo do programa é possibilitar o acesso da população a serviços básicos, promovendo a cidadania, saúde, bem-estar e lazer para a população em cada uma das zonas da cidade.

Em local estratégico, a 9ª edição alcança ao menos oito bairros nas adjacências, entre eles o Cidade de Deus, Cidade Nova, Jorge Teixeira e Tancredo Neves. Na edição anterior, realizada na Zona Oeste, a quantidade de atendimentos ultrapassou as expectativas, com mais de 6,3 mil atividades realizadas pelas equipes estaduais.

Atendimento

A enfermeira Francinete Branco, 46 anos, aproveitou a oportunidade para levar seus dois cães no serviço de castração móvel, Castramóvel. Ela agradeceu o apoio do Governo do Estado, visto que o procedimento tem um custo maior em clínicas particulares.

“É uma bênção de Deus para nossas vidas, porque a gente tenta castrar, mas muitas vezes não temos condições de levar. Isso aí foi enviado de Deus. Foi uma ótima ideia fazer isso, porque durante a semana nem todo mundo tem tempo de trazer e ficou fácil vir. Graças a Deus eu consegui”.

