Hotel é alvo de operação após denúncia de prostituição e exploração infantil no AM

O crime ocorreu no município de Nhamundá, interior do Amazonas

Um hotel localizado na rua Prefeito José Bustamante Rodrigues, bairro Santo Antônio, no município de Nhamundá, interior do Amazonas, foi alvo de uma operação policial, com mandado de busca e apreensão.

De acordo com a polícia, o local estaria sendo utilizado para favorecimento à prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes. Os crimes ocorreram no início de julho deste ano.

Segundo a delegada Priscilla Orberg, da 43ª DIP, no dia 15 de julho deste ano, a mãe de uma das vítimas compareceu à delegacia e relatou que sua filha e outras adolescentes frequentavam o local em horário escolar e ali mantinham relações sexuais com dois suspeitos em troca da hospedagem ou de valores em dinheiro.

“Iniciamos as investigações, ouvimos diversas vítimas e uma adolescente infratora, que aliciava as demais para o local. Foi representada pela busca e apreensão no hotel e a ordem judicial foi decretada. Nos quartos encontramos preservativos usados e em um deles havia uma adolescente de 17 anos. Também localizamos uma garrafa de bebida alcoólica”, relatou a delegada.

De acordo com a autoridade policial, verificou-se que não havia qualquer registro com o nome dos hóspedes que frequentavam o hotel. No decorrer das diligências, foram apreendidos diversos objetos, entre eles valores em dinheiro, armas brancas, bebidas alcóolicas, preservativos, três aparelhos celulares, aparelhos de TV digital via satélite sem nota fiscal, além de pertences femininos.

Ainda, foram ouvidos dois suspeitos de manterem relações sexuais com as menores em troca do quarto ou dinheiro, e outra adolescente suspeita de levar outros menores para o local. O caso segue em investigação.

