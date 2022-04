Vídeo: paraquedistas fazem pousos de emergência e um desaparece em Manaus após forte chuva

Um paraquedista caiu no bairro Compensa, outro foi resgatado por uma lancha no rio e o terceiro segue desaparecido

Manaus (AM) – A forte chuva que caiu sobre a cidade no início da tarde desta sexta-feira (15), gerou prejuízos em diversas zonas da cidade e colocou em risco a vida de três paraquedistas.

Com nomes até o momento ainda não identificados, eles foram forçados a fazer pousos de emergência devido a mudança climática de Manaus.

Segundo informações de moradores da rua Jorge Antônio, no bairro Compensa, um deles quase caiu nos fios do poste de energia elétrica. Ele foi socorrido por um morador, conseguiu sair do local de risco e o paraquedas ficou nos fios de alta tensão.

O Tenente responsável pela zona Oeste, de nome Cássio, informou que os outros dois caíram no rio atrás do Quartel do Exército (4 DL), e um deles foi socorrido por uma lancha de um popular. Já o terceiro paraquedista continua desaparecido e as buscas irão se iniciar para tentar o encontrar com vida.

