Pai é preso após filha relatar agressões nas redes sociais no Amazonas

A vítima foi encontrada com lesões pelo corpo

Um homem não identificado, foi preso nesta sexta-feira (27), por agredir fisicamente a própria filha, de 16 anos. A prisão ocorreu no bairro Vizaginja, no município de Alvarães, interior do Amazonas.

De acordo com informações da polícia, as autoriadades tiveram conhecimento do crime após a jovem publicar em uma rede social que estava sendo agredida.

O delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, a equipe policial tomou conhecimento do crime após a adolescente publicar em uma rede social que estava sendo agredida fisicamente diariamente pelo pai.

“Com base nessa informação, iniciamos as diligências e fomos ao endereço da vítima, onde constatamos a veracidade da denúncia. O homem foi preso em flagrante”, relatou o delegado.

Segundo a autoridade policial, mãe e filha foram encaminhadas para acolhimento especializado. O Conselho Tutelar foi acionado e registros de agressões anteriores foram encontrados.

“Nós solicitamos o exame de corpo de delito e encaminhamos a vítima para escuta especializada, onde ela revelou que o pai, sempre que está embriagado, a agride sem motivos justificados. A menor tinha lesões nas pernas causadas por um pedaço de madeira”, informou Lopes.

A adolescente ficou aos cuidados da mãe. O homem responderá por lesão corporal. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Hotel é alvo de operação após denúncia de prostituição e exploração infantil no AM

VÍDEO: Populares destroem carro após motorista atropelar motociclista em Manaus

Buscas por desaparecidos continuam após incêndio em barco no Amazonas