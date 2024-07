Campeão do ‘BBB 24’, Davi compra carrão, investe em casas, mas segue com dívidas

Desde que se tornou o mais novo milionário do pedaço, Davi Brito vem levando uma vida de ostentação e conquistas.

Campeão do “Big Brother Brasil 24”, o baiano tem hoje sua própria mansão na Bahia, mostra passeios de jet ski, investiu em casa para alugar e agora tem até mais de um carrão na garagem.

No entanto, mesmo com o novo estilo de vida, ele ainda não quitou as dívidas e regularizou sua situação junto aos serviços de proteção ao crédito.

O campeão do “BBB 24” decidiu, por exemplo, construir a casa onde está morando com a família “do zero”, em um condomínio na Bahia.

“Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano (risos). Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo”, disse ele. Ele também contou que comprou um apartamento para a mãe, Elisângela, e uma casa para o pai, Dermeval.

Além disso, o baiano investiu em um imóvel com quatro quartos, área gourmet, piscina e capacidade para 15 pessoas.

A residência fica em Barra do Jacuípe, na Bahia, no Condomínio Parque das Árvores. Esse segundo empreendimento tem diárias que chegam a R$ 18 mil no réveillon.

Na garagem, o ex-motorista de aplicativo já garantiu um Onix hatch branco, zerinho, de quatro portas, que custa cerca de R$ 90 mil. Nesta semana, ele mostrou mais uma aquisição: uma Hilux SW4 2024, também zero. Esse segundo veículo é avaliado em cerca de R$ 380 mil.

Dívidas seguem

Davi Brito deve ter recebido o prêmio de R$ 2,9 milhões recentemente, após o fim do programa ter completado três meses. Enquanto a vida financeira de milionário e ostentação seguem caminhando, as dívidas do baiano ainda não foram quitadas. O Jornal Extra descobriu que Davi tem débitos que chegam a quase R$ 15 mil.

O vencedor do reality show tem pendências bancárias com o Banco do Brasil que giram em torno de R$ 10.400, contraídas em diferentes momentos no ano passado, entre financiamentos, falta de pagamentos de cartão de crédito e adiantamento de contas. O baiano também possui dívidas com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.004.

A menor pendência do ex-motorista de aplicativo é com uma financeira, no valor de R$ 73. A dívida mais antiga, contraída em 2021, é de R$ 3.245 de um financiamento cedido a uma empresa de cobrança.

*Com informações do Extra

