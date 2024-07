Apreensão de drogas causa prejuízo de 4,7 milhões ao narcotráfico no AM

Mais de meia tonelada de drogas foram apreendidas durante operação de combate ao narcotráfico realizada nos municípios de Maraã e Japurá, no interior do Amazonas, durante a sexta-feira (26) e sábado (27). A operação causou um prejuízo estimado em 4,7 milhões ao tráfico de drogas.

Em Maraã, o entorpecente foi apreendido em uma área rural de mata. Já em Japurá, a droga foi localizada em um barco que estava atracado no porto do município.

O delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), destacou a apreensão dessa grande quantidade de entorpecentes no interior do Estado, sendo 350 quilos apreendidos em Maraã e cerca de 168 quilos em Japurá.

“A Polícia Civil por meio do DPI apresenta grandes resultados com os investimentos do Governo do Estado e da Secretaria de Segurança, que está possibilitando com estrutura material e equipamentos adequados trazer mais segurança à população, fazendo com que os resultados de apreensões sejam maiores”, enfatizou Mavignier.

A autoridade policial ressaltou que as investigações continuarão para prender o grupo criminoso responsável pela droga.

Conforme o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã, os policiais apreenderam cerca de 350 quilos de entorpecentes, sendo 349 de maconha tipo skunk e 1 de pasta base de cocaína em uma área de mata na zona rural do município. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

“A droga provavelmente veio da Colômbia e tinha como destino Manaus. Ela foi encontrada em uma área de difícil acesso, nas proximidades da lagoa de Maraã. Até o momento, não houve prisões, mas as investigações estão focadas em identificar os envolvidos”, afirmou o delegado.

No sábado (27), por volta das 6h, policiais civis da 59ª DIP de Japurá foram acionados pela proprietária de uma embarcação que estava atracada no porto do município, informando que havia localizado sacos de fibra contendo, possivelmente, substâncias entorpecentes na parte traseira do barco.

Com base nas informações recebidas, a equipe policial se deslocou até o porto e constatou tratar-se de 152 tabletes de maconha tipo skunk, que totalizaram 168 quilos. Foram verificadas as imagens das câmeras de segurança da embarcação, ocasião em que foi confirmada a participação dos tripulantes Elizeu Soares da Silva e Wictor Hugo dos Santos no embarque da droga. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria

