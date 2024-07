Mais de uma tonelada de drogas avaliada em R$ 20 milhões é apreendida em Manaus

Mais de uma tonelada de entorpecentes, entre maconha tipo skunk e cocaína, avaliada em R$ 20 milhões, foi apreendida durante operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na quita-feira (25), na rua Iraquara, Conjunto Amazônico Mendes (Mutirão), Bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital amazonense.

Durante a operação, um centro de distribuição de drogas foi desarticulado e uma mulher foi presa em flagrante e apreenderam um fuzil, munições e dois veículos.

FOTOS: Beatriz Sampaio e Erlon Rodrigues/PC-AM.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e com o apoio tático da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), deflagrou a Operação CDD 4, na quinta-feira (25).

Nesta sexta-feira (26), o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, enfatizou que a Polícia Civil tem atuado fortemente no combate ao crime organizado, com a retirada de drogas e armas de fogo de circulação e com a prisão de criminosos.

“Já foram várias operações ao longo desses meses, que resultaram na apreensão de mais de três toneladas em área urbana somente pelo Denarc. Com essas apreensões, desmantelam os laboratórios de drogas e centros de distribuição. Ao todo, a Polícia Civil já apreendeu 10 toneladas de entorpecentes. Também estamos retirando de circulação armamentos pesados, como o fuzil apreendido, e isso contribui para a redução dos homicídios na cidade”, detalhou o delegado-geral adjunto.

FOTOS: Beatriz Sampaio e Erlon Rodrigues/PC-AM.

Para o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida, as forças de segurança têm alcançado excelentes resultados ao longo de 2024.

“Este ano, já apreendemos quase 24 toneladas de drogas, resultando em um prejuízo de quase meio bilhão de reais para as organizações criminosas. É importante que a sociedade compreenda que, quando apreendemos grandes quantidades de drogas como essas, estamos atingindo diretamente o centro financeiro dessas organizações, o que traz mais tranquilidade para a nossa população.”

Operação CDD 4

Conforme o delegado Rodrigo Torres, a Operação CDD 4 foi deflagrada em decorrência de uma investigação de cerca de oito meses. Os policiais já haviam tentado realizar essa incursão, mas não conseguiram localizar o local onde a droga estava armazenada.

“As investigações continuaram e conseguimos encontrar esse depósito, que era o centro de distribuição, por meio de uma medida cautelar de busca e apreensão deferida pelo Poder Judiciário. Entramos no local e conseguimos fazer a detenção de uma mulher, que tinha uma participação significativa na organização criminosa e era responsável pela distribuição das drogas para a região Nordeste do Brasil”, explicou Torres.

Segundo o diretor do Denarc, a mulher foi presa no momento em que saía do imóvel em um veículo levando cerca de 300 quilos de drogas. De acordo com ela, o material seria levado para uma balsa, de onde seria despachado para outros estados do país. Além disso, foi apreendido o restante das substâncias, um fuzil e munições.

De acordo com o delegado Juan Valério, coordenador da Core-AM, o apoio tático-operacional foi realizado com base nas investigações de inteligência do Denarc. Os policiais realizaram uma campana de 72 horas no local, o que possibilitou a apreensão do material ilícito.

“Ficamos acompanhando o alvo de perto para poder adentrar no imóvel, pois sabemos que essas drogas são pulverizadas rapidamente. Temos toda uma logística e conseguimos retirar todo esse material de circulação”, finalizou.

FOTOS: Beatriz Sampaio e Erlon Rodrigues/PC-AM.

*Com informações da assessoria

