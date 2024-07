Olimpíadas de Paris: Gabriel Medina faz a maior nota do surfe nos Jogos Olímpicos

Gabriel Medina quebrou um recorde no surfe em Paris 2024 na tarde desta segunda-feira (29). O brasileiro começou com tudo nas oitavas de final contra o japonês Kanoa Igarashi e conquistou a maior nota da modalidade na história dos Jogos Olímpicos.

Especialista nas ondas de Teahupo’o, no Taiti, onde a Olimpíada é disputada, Medina pegou um tubo (quase) perfeito logo no começo da bateria, que valeu a nota 9.90, a maior da história do surfe olímpico.

A bateria era uma revanche da polêmica semifinal de Tóquio 2020, quando Igarashi venceu Medina, mas o brasileiro contestou as notas recebidas na ocasião. Ele estava engasgado.

Muito mais agressivo que o japonês, o surfista brasileiro fez 17.40 na soma das duas maiores notas, contra 6.44 de Igarashi.

Foto: Reprodução

Duelo entre brasileiros nas quartas de final

Nas quartas de final, podemos ter um duelo brasileiro, já que Medina vai enfrentar o vencedor da bateria disputada entre o compatriota João Chianca, o Chumbinho, e o marroquino Ramzi Boukhiam.Playvolume

A bateria entre Chumbinho e Boukhiam será realizada ainda nesta segunda-feira, na sequência da de Medina.

*Com informações da CNN

