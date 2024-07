Bêbado é preso após agredir irmãs e mãe idosa no AM

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (29), por violência familiar e violência contra o idoso contra as irmãs, de 53 e 60 anos, e a mãe idosa, de 85 anos. A prisão ocorreu no município de Pauini, interior do Amazonas.

De acordo com policiais civis da 63ª DIP, uma das vítimas contou que o autor chegou embriagado na residência e solicitou dinheiro à sua mãe. Diante da negativa da idosa, ele a agrediu com socos e chutes e as irmãs que tentaram defendê-la e foram agredidas também.

Segundo os policiais civis, de imediato, as equipes das Polícias Civil e Militar foram à casa da vítima, onde o autor ainda se encontrava. Com a chegada dos policiais, ele tentou fugir, mas foi contido.

Conforme os policiais civis, após a prisão do indivíduo, as vítimas foram conduzidas ao hospital do município, onde receberam atendimentos médicos.

O homem responderá por violência familiar e violência contra o idoso e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

