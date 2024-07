Motorista fica preso nas ferragens após sofrer acidente na Zona Leste de Manaus

O motorista de um caminhão, que ainda não foi identificado, ficou preso nas ferragens do veículo após colidir com uma carreta no bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus, durante a tarde desta segunda-feira (29).

De acordo com testemunhas, o motorista da carreta fazia uma manobra na via, quando foi atingido pelo caminhão na traseira. Um carro que estava próximo aos dois veículos também foi atingido.

Devido ao acidente, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e teve ferimentos na perna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou a vítima ao hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

