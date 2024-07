Pastor é preso após estuprar enteada no interior do Amazonas

Homem tem uma ficha criminal extensa, com diversos registros por ameaça, extorsão, receptação, e violência doméstica

Um homem de 33 anos foi preso no domingo (28), por estupro de vulnerável contra sua enteada de 13 anos. O autor é pastor de uma igreja evangélica no município de Benjamin Constant, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Mayara Magna, que responde pela 51ª DIP, o crime ocorreu em maio, mas só foi exposto em junho após a vítima desaparecer por 40 horas.

“Nós a achamos em uma hospedaria, bastante abalada emocionalmente, e ela nos contou que não queria voltar para casa pois teria sido violentada sexualmente pelo padrasto. Durante escuta especializada, ela contou em detalhes como o crime acontecia”, disse a delegada.

Segundo a delegada, a mãe da vítima sabia de toda a situação, mas não denunciou o crime em específico à polícia.

“O que ela fez foi solicitar uma medida protetiva em seu favor, alegando violência doméstica por parte do autor. Mas depois que reatou o relacionamento com o indivíduo, tentou intervir nas investigações policiais”, falou a delegada.

De acordo com a delegada, na época da denúncia, o indivíduo chegou a ser preso por descumprimento da medida protetiva, mas foi liberado pela Justiça para responder ao processo em liberdade.

“Todavia as investigações continuaram e foi representada pela prisão preventiva dele. Trata-se de um homem com uma ficha criminal extensa, com diversos registros por ameaça, extorsão, receptação, e violência doméstica”, explicou a delegada.

Ainda conforme a delegada, depois de alguns meses de investigação, o mandado de prisão em nome do pastor foi expedido e ele foi localizado e preso na estrada do Cardoso, bairro Colônia 2, em Benjamin Constant.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

