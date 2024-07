Jovem que estuprou e ameaçou de morte a prima de nove anos é preso no AM

Pauini (AM) – Um homem de 19 anos foi preso, na sexta-feira (19), por estupro de vulnerável contra sua prima, uma criança de 9 anos, em Boca do Acre (distante 1.026 quilômetros de Manaus), interior do Amazonas. Ele foi preso em uma comunidade no município de Pauini.

Conforme o delegado Gustavo Kalil, da 61ª DIP, a vítima relatou o crime à gestora da escola onde estuda, após a mesma encontrá-la chorando na unidade de ensino.

“Ela contou, ainda, que o indivíduo a ameaçou de morte caso contasse a prática criminosa a alguém. Representamos pela prisão preventiva dele e o localizamos com base em informações obtidas durante as investigações”, disse o delegado.

Segundo o delegado, a prisão do homem aconteceu em uma comunidade de Pauini, onde ele estava foragido.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

