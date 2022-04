Obra emergencial é realizada na avenida Mário Ypiranga após deslizamento de terra

Manaus (AM)- A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atua de forma emergencial, em deslizamento de terra causado pela forte chuva desta sexta (15), na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Adrianópolis.

Na área, além da Seminf, equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Defesa Civil do município trabalham no apoio da ocorrência.

De acordo com o titular da Seminf, Renato Júnior, as chuvas intensas em Manaus causaram mais esse deslizamento em uma área com trânsito intenso, mas a resposta da gestão municipal foi imediata.

“Mais uma situação de urgência, já estamos com nossa equipe de engenharia estudando o espaço, em um trabalho conjunto com a Defesa Civil. A determinação do prefeito David Almeida é que toda a equipe venha para cá, para adiantar o serviço e liberar a via o quanto antes”, disse o secretário.

Conforme Renato Júnior, os trabalhos já iniciaram por equipes de secretarias municipais.

“Tiraremos toda a camada vegetal que veio abaixo e faremos o recolhimento desse material que está obstruindo a pista. O IMMU também já está monitorando o trânsito com toda a equipe para isolar uma parte dessa área, até que os estudos estejam concluídos e as chuvas cessem nós não temos como liberar essa área para trafegabilidade”, explicou o secretário. Na ocorrência, não houve registro de vítimas.

*Com informações da assessoria

Fotos – Márcio Melo/Seminf

Edição Web: Bruna Oliveira

