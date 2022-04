Galeria cede no Centro de Manaus e prefeitura realiza obras

Os servidores executam um trabalho de limpeza, uma retroescavadeira irá ajudar com a retirada do entulho e a limpeza na rede de drenagem da galeria

Manaus (AM) – Um enorme buraco abriu na manhã desta quinta-feira (14), na antiga Galeria dos Ingleses do século 19 quando se rompeu e causou o afundamento no cruzamento com a avenida Eduardo Ribeiro.

A obra iniciou, mas na manhã de hoje, a equipe se deparou com a galeria totalmente inundada devido a subida do nível do rio que hoje atingiu a cota de 28,1 metros de altura, impossibilitando temporariamente o serviço. O secretário Renato Júnior falou sobre a obra:

“Esse desafio é grande, um problema que vamos precisar de médio prazo para resolver. As subidas do rio já atingem 28,1 metros e a galeria está totalmente inundada dificultando e impossibilitando o trabalho de drenagem e o reforço na estrutura. Mas, vamos muito em breve apresentar uma solução temporária. O prefeito David Almeida esteve aqui e percebeu a problemática, porém determinou agilidade na solução, principalmente da trafegabilidade. Vamos cumprir”, disse Renato Júnior.

O secretário frisou ainda que a equipe já busca soluções, mesmo temporárias, no local. Os servidores executam um trabalho de limpeza, uma retroescavadeira irá ajudar com a retirada do entulho e a limpeza na rede de drenagem da galeria.

Ações estão sendo programadas e estudadas com urgência pelos técnicos da Seminf, para que a obra possa ser finalizada o mais rápido possível e a população não fique com esse prejuízo.

