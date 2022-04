Obras de infraestrutura são realizadas em Manaus durante o feriado

Manaus (AM)- Neste fim de semana de feriado de Páscoa, as equipes de obras estão intensificando os serviços de recapeamento asfáltico em vias da zona Centro-Oeste da capital.

Os bairros Alvorada e Planalto recebem mais de 150 toneladas de asfalto para esses três dias de obras intensas.

Nesta sexta-feira (15), o titular da pasta, Renato Júnior, acompanhou a fiscalização das obras com a presença do prefeito David Almeida e toda a equipe de engenharia da Seminf. Juntos, visitaram obras no bairro Alvorada; no conjunto Bela Vista, e no Planalto, no conjunto Belvedere, viram de perto o asfalto sendo aplicado na rua Ângelo Bittencourt, que estava intrafegável.

Para dona Lúcia Lima dos Santos, moradora do conjunto Belvedere, as ruas realmente estão necessitando de novo asfalto, pois os buracos triplicaram nos últimos dias.

“Que bom que estão na minha rua, nos últimos dias os buracos triplicaram, acredito que seja em função das chuvas. Muitas vias aqui estão precisando, mas vendo as equipes aqui, vendo o prefeito, o secretário, sei que a situação será resolvida, agradeço desde já”, disse a moradora.

Simultaneamente, as zonas Norte, Leste e Oeste estão com obras de drenagem profunda, meio-fio, sarjetas, pontes em madeira, e desobstrução de bueiros entupidos.

