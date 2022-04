Atualização: Dois paraquedistas seguem desaparecidos após forte chuva em Manaus

Manaus (AM)- Uma mulher, identificada como Ana Carolina, de 23 anos e um homem identificado como Luis estão desaparecidos após realizarem pouso forçado por conta da forte chuva que caiu sobre a cidade de Manaus na tarde desta sexta-feira (15). Os equipamentos dos paraquedistas foram encontrados, mas os estes não foram localizados.

Eles fazem parte de um grupo de paraquedistas que realizaram voos durante a tarde. Segundo informações de moradores da rua Jorge Antônio, no bairro Compensa, um deles quase caiu nos fios do poste de energia elétrica. Ele foi socorrido por um morador, conseguiu sair do local de risco e o paraquedas ficou nos fios de alta tensão.

Outros dois caíram na água, próximo a ponte do Rio Negro e foram socorridos pela equipe de apoio dos paraquedistas e de uma lancha que passava pelo local. era, afirmaram ter visto o paraquedas descer naquela área.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) seguem realizando as buscas na Ponte do Rio Negro com apoio de helicópteros.

“Nossa lancha prossegue nas buscas junto a uma lancha da Polícia Civil e um helicóptero do DIOA.

Ocorrência em andamento”, informou a equipe.

