Hospital Francisca Mendes ganhará 50 novos leitos

O Governo do Amazonas deu início às obras de reforma da Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), na Zona Norte de Manaus. A unidade ganhará 50 novos leitos.

Desse total, 20 serão de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, 20 leitos cardiológicos e 10 neonatais. Com isso, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), será ampliada a capacidade de realização de cirurgias cardíacas adulto e infantil, na unidade.

O Hospital Francisca Mendes realizou 4,5 mil consultas ambulatoriais pediátricas e 4,6 mil adultas apenas no primeiro semestre deste ano. No mesmo período ocorreram 159 cirurgias em crianças e 361 em adultos.

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, ressalta que os resultados do Hospital Francisca Mendes são bastante positivos e a criação dos novos leitos vai ampliar o número de cirurgias na unidade. A reforma, segundo ela, faz parte do Programa Saúde Amazonas, que engloba todas as ações criadas com o propósito de aumentar o acesso da população aos serviços da rede pública.

A diretora do Hospital Francisca Mendes, Roberta Nascimento, destaca que a incidência de doenças cardíacas tem aumentado ao longo dos anos, no Brasil, principalmente devido ao estilo de vida pouco saudável adotado por uma parcela da população. “Com essa reforma, ampliamos o atendimento para fazer frente a esse público que tem aumentado bastante também no Amazonas, seguindo essa tendência nacional”, frisa.

A ampliação do Hospital Francisca Mendes conta com investimentos de R$ 43 milhões e a previsão de entrega é em 2026. As obras estão sendo realizadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). “Além dos leitos, as obras incluem reforma do heliponto, ampliação e adequação de espaços, construção de nova sala de ressonância magnética, nova cobertura, reforma do estacionamento, revisão e manutenção de toda as instalações elétricas, hidráulicas e de combate a incêndio, instalação de forro e climatização das novas áreas, entre outras melhorias”, enumera o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo.

Ações em todas as zonas da cidade

As obras de reforma e revitalização das unidades de saúde estão ocorrendo em todas as zonas da cidade, segundo a secretária Nayara Maksoud. No início do mês de julho, a SES-AM reinaugurou o Centro Cirúrgico da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham), na zona sul de Manaus. “Com a obra, a instituição passa a realizar cirurgias dermatológicas de alta complexidade, além das pequenas e médias, e implementa o regime de hospital-dia, o que possibilita a internação do paciente por até 12 horas”, pontua.

No Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul, as obras estão em conclusão. Dentre as principais intervenções que estão sendo realizadas na unidade está a abertura de mais 50 novos leitos, ativação do novo laboratório de análises clínicas, criação de 20 salas de prescrição e procedimentos, além da reforma do centro cirúrgico e outras melhorias, como pintura, substituição de pisos, reparos e manutenção de um modo geral.

No HPS Dr João Lúcio Pereira Machado, na zona leste, as obras incluem a reforma e adequação das cinco salas cirúrgicas e diversos outros ambientes, para melhorar a infraestrutura e a capacidade de atendimento aos pacientes. Estão também em andamento, obras de manutenção nos Serviços de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias e São Raimundo, ambos na zona oeste, Eliameme Mady, na zona norte, adequação do Hospital Geraldo da Rocha, zona leste, e da Maternidade Dr. Antenor Barbosa, zona centro-oeste.

Outra obra importante que será entregue ainda em 2024 é o Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero (Cepcolu), anexo à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), zona Centro-Oeste. A unidade funcionará como referência para prevenção ao câncer de colo de útero, doença de alta incidência no Amazonas, e contará com quatro salas cirúrgicas, quatro consultórios, além de anfiteatro para cursos e treinamentos.

