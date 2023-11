Homem é preso por matar ex cunhado no conjunto Francisca Mendes em Manaus

Manaus (AM) – Djord Lucas Morais de Araujo, de 26 anos, foi preso por uma medida de prisão preventiva, na manhã desta sexta-feira (17), pelo homicídio de Aderlan da Silva Matos, de 26 anos. O crime ocorreu no dia 13 de agosto deste ano, no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Em coletiva de imprensa na Delegacia Geral, o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, destacou a atuação da equipe policial da DEHS em efetuar a prisão exitosa deste indivíduo.

“Trata-se de uma prisão em decorrência de uma morte ocorrida no meio familiar, e essa apresentação é resultado do trabalho comprometido que os policiais civis da DEHS têm para com a segurança pública do Estado e com os cidadãos de Manaus”, falou.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade especializada, as investigações para localizar o autor contaram com apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

“A Seai recebeu uma denúncia sobre o possível paradeiro do indivíduo, momento em que iniciamos as diligências e conseguimos efetuar a sua prisão”, contou.

De acordo com o delegado Danniel Antony, adjunto da DEHS, momentos antes do crime, a esposa do suspeito se desentendeu com Aderlan e recorreu ao ex-companheiro, para expressar a própria chateação.

“Diante disso, o infrator foi até a residência da vítima e efetuou um tiro contra a vítima. Eles já tinham uma desavença antiga e Djord Lucas entendeu que deveria pôr fim ao desentendimento da maneira mais violenta, impossibilitando a vítima de se defender”, disse.

Procedimentos

Djord responderá por homicídio, será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

