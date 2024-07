Homem que ofereceu carona e estuprou irmãs é preso em Benjamin Constant, no AM

Um homem de 35 anos foi preso nesta quarta-feira (31), por estupro de vulnerável de duas irmãs, de 11 e 13 anos, ocorrido no município de Benjamin Constant. A prisão ocorreu em Atalaia do Norte, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Mayara Magna, que responde pela 51ª DIP, o crime ocorreu no dia 21 de abril de 2019, quando o autor ofereceu carona para as vítimas em sua motocicleta.

“Elas são irmãs e o indivíduo as abordou nas proximidades do quilômetro 7, da Rodovia Federal BR-307, zona rural de Benjamin Constant, onde cometeu o crime”, disse o delegado.

Conforme a delegada, durante as investigações, a equipe policial de Benjamin Constant soube que o suspeito residia em Atalaia do Norte e efetuaram a sua prisão, com apoio dos policiais civis de Atalaia do Norte.

“Ele já foi transferido para a Benjamin Constant, uma vez que a ordem judicial é desta Comarca”, falou a delegada.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

