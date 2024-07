Davi Brito se pronuncia após fim de contrato com a Globo

Campeão do Big Brother Brasil 24 usou as redes sociais para desabafar sobre o fim da relação contratual com a Globo

O campeão do BBB 24, Davi Brito, usou as redes sociais nesta quarta-feira (31) para desabafar após ter o contrato com a Globo encerrado. Segundo o baiano, este foi “mais um dia de luta”.

“Que toda a inveja e espírito de contenda, de morte, tudo aquilo que é ruim caia por terra em nome de Jesus. Vamos pra mais um dia”, disse Davi, desejando ainda uma quarta-feira abençoada aos seguidores.

Davi Brito perde contrato milionário por causa de vacilo: entenda

Davi Brito perdeu um contrato com possibilidade de rendimentos milionários com uma casa de apostas. Isso porque o campeão do BBB 24 participou de uma publicidade com uma marca concorrente, ao lado de Márcio Victor, cantor do Psirico, e teve um acordo rescindido.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, o baiano receberia R$ 300 mil por seis meses, além de 20% em cima de cada aposta feita por links que ele disponibilizasse pelas redes sociais, após fazer publicidade para outra empresa.

Segundo Léo Dias, fazendo alusão ao ganho do primeiro mês, que não foi revelado pelo colunista, o ex-BBB teria deixado de receber, ao menos, R$ 1,5 milhão durante o período do contrato.

*Com informações do Metrópoles

