‘Questionei ele’, revela musa do Garantido após ‘bolo’ de Davi Brito

A musa do Boi Garantido, Tamires Assis, falou com a reportagem do portal LeoDias sobre a mentira que o ex-BBB Davi Brito espalhou nas redes sociais ao publicar uma foto de um termômetro falsa, indicando uma gripe. A foto foi publicado justo no momento em que Tamires embarcava para encontrar Davi em Salvador. À reportagem, a influenciadora revelou qual foi a reação do ex-BBB ao ser confrontado sobre a foto falsa.

Tamires revelou que só foi confrontar Davi Brito sobre a foto falsa nesta quarta-feira (17). Segundo ela, o ex-BBB respondeu com um áudio por meio do WhatsApp, no entanto, apagou logo na sequência. Além disso, a Musa do Boi Garantido afirmou que Davi disse estar de “saco cheio” da internet e que não iria se estender sobre o assunto. Com isso, Tamires acabou ficando sem resposta sobre a atitude de Davi, uma vez que não conseguiu ouvir o áudio a tempo.

A musa do Boi Garantido também detalhou que não chegou a ter uma relação íntima com o ex-BBB e que apenas trocaram “selinhos”: “Não tem o que terminar, nunca houve uma relação. Não houve nem beijo na boca e nem relação sexual, o máximo que rolou foi aquele selinho que saiu na imprensa”.

Tamires também detalhou que conheceu Davi antes do festival de Parintins, durante o São João da Thay, no Maranhão. Foi lá que o campeão do BBB 24 pediu o número de Tamires e, com isso, os dois passaram a trocar mensagens.

O convite para a musa do Boi Garantido ir a Salvador para encontrar Davi surgiu durante o festival de Parintins.

*Com informações do Portal Leo Dias

