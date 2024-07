‘Me usou’, diz Tamires Assis sobre relacionamento com Davi Brito

Manaus (AM) – A modelo e musa do Boi Garantido, Tamires Assis, que viveu um breve affair com Davi Brito, vencedor da 24ª edição do Big Brother Brasil, resolveu dar detalhes da sua relação com o baiano e não poupou críticas para o ex-companheiro de Mani Reggo. Em um áudio exclusivo ao site Em Off, a musa do Boi Garantido afirmou que foi usada pelo ex-BBB e que ele é narcisista. “Aconteceu coisa muito pesada”, disse.

A modelo disse que viu sua paz acabar depois das polêmicas criadas por Davi Brito. “Até uns dias atrás, eu tinha minha paz. Sempre quis crescer de acordo com meu trabalho, minha arte, minha cultura… Nunca quis expor a minha vida. Mas hoje eu fui entender o jogo do Davi, que ele quis me usar”, afirmou.

A musa do Boi Garantido disse que Davi não era querido no Amazonas. “Ele é muito cancelado aqui no Amazonas, ele quis me usar para ter uma recepção menos ruim, mais legalzinha. Então ele usou toda essa situação. Desde o São João da Thay veio se aproximando, fazendo essas coisas, porque se dependesse de mim, ele sempre soube que eu não queria expor nada.”

Tamires Assis reforçou que era “forçada” por Davi a postar imagens do suposto casal pelo próprio ex-BBB. “Ele que fazia questão de fazer vídeo me expondo, me mostrando, pediu pra eu postar aquela selfie nossa. Ele pediu numa hora que estava me ligando em vídeo, pessoas que estavam do meu lado viram. ‘Acabei de postar uma foto, posta você também. Posta agora porque eu acabei de postar e tá dando o maior comentário’”, apontou a dançarina.

A dançarina ainda expôs que Davi Brito é uma pessoa narcisista e que apenas usa as pessoas em benefício próprio. “Depois que eu fui entender o porquê ele tava querendo fazer tanta exposição com a minha imagem. Além dele ser um cara narcisista, porque ele vai e descarta a vítima dele depois que ele tem tudo o que ele quer… Enfim, é uma coisa muito pesada, muito bizarra, isso tudo o que aconteceu”, encerrou Tamires, no áudio.

A relação entre Davi Brito e Tamires Assis azedou na semana passada, quando o ex-motorista de aplicativo mentiu afirmando estar doente. Ele postou nas redes sociais, e também enviou para a suposta amada, uma foto tirada do Google de um termômetro marcando 38° graus. A dançarina, que estava a caminho de Salvador, foi obrigada a voltar à Manaus e colocou um fim ao relacionamento.

Gente, olha o que a Tamires falou do Davi, tô chocado 🤯😲 pic.twitter.com/nGLkwKZEJy — Hᴀᴅʙᴀʟʟᴀ (@Hadcomenta) July 22, 2024

*Com informações do Em Off

Leia mais

‘Questionei ele’, revela musa do Garantido após ‘bolo’ de Davi Brito

‘Musa do Garantido’ é exposta na web e se pronuncia: ‘os autores serão punidos’

Ex-BBB Davi assume e se declara para musa do boi Garantido: ‘estou apaixonado’