Prefeito exibe filme pirata de Divertida Mente 2 em praça pública

Prefeito de Acopiara, no interior do Ceará, fez a exibição ilegal com direito à convite nas redes sociais

O Prefeito da cidade de Acopiara, no interior do Ceará, Antônio Almeida Neto (MDB), exibiu uma versão pirata do filme Divertida Mente 2 em praça pública. A “sessão” aconteceu no último domingo (28), enquanto o filme ainda estava em exibição nos cinemas.

Nas redes sociais, o político fez questão de convidar o público e compartilhou imagens do filme e da multidão que se reuniu na praça. A versão reproduzida tinha uma marca d’água da plataforma onde foi baixado ilegalmente.

Veja o vídeo em que o prefeito convida a população:

Nos comentários, diversas pessoas apontaram que exibir filmes baixados ilegalmente configura crime.

De fato, a pirataria consta como crime no Código Penal, no Art. 184, sobre violação dos direitos do autor, com pena de detenção de três meses a um ano ou multa.

Divertida Mente 2 se torna a maior abertura de uma animação no Brasil

Divertida Mente 2, novo filme da Disney e Pixar, está fazendo sucesso no Brasil. A produção se tornou a maior abertura de uma animação no país. Na semana de estreia, o longa-metragem levou 4,5 milhões de espectadores aos cinemas e teve uma bilheteria de R$ 96,3 milhões.

Nos EUA, a produção também está fazendo sucesso. Após se tornar o filme de animação com a maior arrecadação da história dos Estados Unidos, Divertida Mente 2 quebrou outro recorde. Após oito dias em cartaz, o longa ultrapassou a arrecadação de Duna: Parte 2, de Denis Villeneuve, e chegou ao topo das bilheterias do ano no país.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

‘Divertida Mente 2’ : Saiba quais emoções foram cortadas do filme

Shopping realizam concurso de fantasias do filme ‘Divertidamente’

Divertida Mente 2 se torna a maior abertura de uma animação no Brasil