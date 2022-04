Mecânico é executado a tiros no bairro Compensa, em Manaus

Um carro, não identificado, chegou ao local e vários disparos foram feitos do interior do veículo contra a vítima

Manaus (AM) – Um homem, identificado como Alex Souza de Oliveira, de 28 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (15), no beco do Comércio, bairro Compensa, Zona Oeste da capital amazonense.

Alex, que era mecânico, segundo testemunhas, estaria conversando com um amigo, quando um veículo, não identificado, chegou ao local e vários disparos foram feitos do interior do carro contra a vítima.

Alex de Oliveira era mecânico. Foto: Reprodução

A 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e esteve no local, mas não encontrou os autores do crime. Naquele momento, Alex já estava sem vida.

O Boletim de Ocorrência foi registrado por familiares da vítima no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está investigando o caso para identificar as motivações e autores do crime.

