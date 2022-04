Mãe é assassinada em frente das filhas na Zona Norte de Manaus

Emanuelle tinha 22 anos de idade, era mãe e morava com as duas filhas, de 3 e 4 anos de idade. As crianças estavam no local na hora do crime

Manaus (AM) – Uma mulher, identificada como Emanuelle Borges, foi assinada a tiros, na própria casa, na noite desta terça-feira (12). O assassinato aconteceu na rua Alcidar Bahia, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Emanuelle tinha 22 anos de idade, era mãe e morava com as duas filhas, de 3 e 4 anos de idade. As crianças estavam no local na hora do crime, de acordo com o pai da vítima.

Segundo testemunhas, por volta de 19h30, dois homens encapuzados chegaram em um carro vermelho, de modelo não identificado, e foram até a casa da vítima, onde fizeram os disparos do lado de fora. Um terceiro indivíduo permaneceu no carro.

Populares disseram que chegaram a ouvir cerca de 15 disparos. A perícia ainda irá confirmar o número exato de tiros que mataram a mãe.

Os policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área e a Polícia Civil do Amazonas, através da Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS), dará início à investigação para descobrir a causa da execução.

