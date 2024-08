Treinadora Margareth Bahia viaja para acompanhar Pedro Nunes em Paris

A treinadora Margareth Bahia vai acompanhar Pedro Nunes, representante amazonense nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. A manauara exerce a função de forma profissional desde 1995 e, com apoio do Governo do Amazonas, vai estar junto ao talento do lançamento de dardo que lapidou por 10 anos.

A professora embarca no próximo domingo (4), chegando à capital francesa na manhã de segunda-feira (5), onde acompanhará de perto os últimos ajustes nos treinos de Pedro Nunes e a sua prova, na manhã de terça-feira (6).

“Tudo que um atleta quer, tudo que um treinador deseja, é ser valorizado. Então, eu fico muito feliz, pois nós apresentamos o Pedro como um talento para o Governo do Amazonas, dizendo: ‘temos certeza que ele vai estar em uma Olimpíada se tiver o apoio necessário’. E esse apoio veio. Então a gente só tem a agradecer ao governo, a todo apoio que foi e está sendo dado”, comentou a Margareth.

Margareth é treinadora de atletismo há mais de 30 anos. Acompanha o atleta olímpico Pedro Nunes desde os 14 anos, quando se destacou como revelação nos jogos escolares na prova de lançamento de dardo. Agora, é enviada especial do Governo do Amazonas a compor a comitiva amazonense que irá aos Jogos de Paris 2024.

“Mais do que uma obrigação, é um agradecimento por todo empenho que Margareth Bahia dedicou e dedica ao atletismo amazonense. A determinação do governador Wilson Lima valoriza a relação entre treinador e atleta, que é fundamental no momento de competição. Infelizmente Margareth não foi convocada, mas ela não poderia deixar de fazer parte desse momento histórico”, destaca o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

