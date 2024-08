VÍDEOS: Isabelle Nogueira viaja para conhecer cidade de Matteus

Isabelle Nogueira compartilhou com seus seguidores nas redes sociais, nesta sexta-feira (2), que está em viagem para conhecer o Alegrete, cidade em que mora seu namorado, Matteus Amaral. A cunhã revelou que está muito ansiosa para conhecer o lugar.

Em vídeo, Isabelle mostra a tour da viagem rumo ao município do Rio Grande do Sul, bastante animada a cunhã não escondeu a ansiedade: “Vou compartilhar tudo com vocês (…) quero que vocês vivam tudo isso comigo, estou muito ansiosa”, disse.

Ao chegar no aeroporto de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Isabelle é recebida por uma multidão. Veja vídeo abaixo.

O casal de ex-bbbs engataram um romance após o relity, e em maio Matteus pediu Isabelle em namoro. O gaúcho, já conhece Manaus, e a cultura do norte, agora é a vez da cunhã conhecer a cidade do amado.

