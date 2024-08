Pastor é preso por suspeita de estuprar três filhas adolescentes e um filho de 9 anos

Um pastor evangélico de 55 anos foi preso preventivamente suspeito de estuprar as filhas adolescentes de 14 e 16 anos. Segundo a polícia, ele já havia estuprado a filha mais velha, hoje com 19 anos, e o filho de apenas 9 anos.

A violência sexual contra as adolescentes de 14 e 16 anos foi denunciada ao Conselho Tutelar, que levou o caso a Polícia Civil, que prendeu o suspeito em menos de 24 horas.

Segundo a delegada Tereza Navarro, responsável pela prisão, o pastor já possui outras duas denúncias de crimes sexuais contra outros filhos.

O primeiro relato de abuso sexual foi contra a filha mais velha, que atualmente tem 19 anos. Segundo a polícia, o crime sexual ocorreu na cidade de Anápolis (GO), há cerca de três anos, onde o pastor também teria violentado o filho de 9 anos.

Com a repercussão desse caso, a filha mais velha saiu de casa e o restante da família mudou para outra cidade goiana. Foi nessa nova cidade, em Pontalina, que ocorreu o estupro das outras duas filhas.

Ao todo, o suspeito tem nove filhos, sendo seis com a atual mulher. A esposa, segundo a polícia, ajudou a confirmar o relato das filhas. A delegada conta que os abusos teriam ocorrido ao longo dos últimos anos.

Medo do pai pastor

Segundo a polícia, as vítimas não denunciaram a violência sexual por medo de não dar em nada, assim como ocorreu com o caso dos outros dois irmãos em Anápolis.

“Elas têm muita dificuldade de falar”, desse a delegada Tereza Navarro. Ela explicou que o atual caso só foi descoberto graças as professoras e coordenadoras da escola onde as vítimas estudam. “Elas se sentiram mais à vontade para relatar os crimes”.

A investigação segue, agora, no intuito de reunir todos os casos contra o religioso. A delegada de Pontalina informou que vai compartilhar informações com a polícia de Anápolis, responsável pelo inquérito anterior, e prosseguir, também, na apuração do estupro de vulnerável contra o filho de 9 anos.

*Com informações do Metrópoles

