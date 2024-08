VÍDEO: homem joga bomba em frente a pet shop da ex-namorada 

Ação do homem foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Ele é acusado de perseguir e ameaçar a ex, nos últimos sete anos

Um stalker, acusado de perseguir a ex-namorada por sete anos, foi filmado arremessando uma bomba em frente ao pet shop dela na manhã de quinta-feira (1), na cidade de Frutal (distante 521 quilômetros de Belo Horizonte).

As câmeras de segurança do estabelecimento filmaram toda a ocorrência. Pelas imagens, é possível ver que o homem se aproxima de carro, para e, sem sair do veículo, arremessa o explosivo contra a entrada do pet shop, instantes depois de uma cliente adentrar o local.

De acordo com o G1, a vítima denunciou o caso à Polícia Militar do município, que o tipificou como stalking, descumprimento de medida de protetiva e dano com uso de explosivos. A proprietária do pet shop já enfrenta ameaças e investidas do ex-namorado há algum tempo. Tanto, que ela já recebe apoio do patrulhamento policial contra a violência doméstica.

Stalker joga bomba em frente a pet shop de ex-namorada pic.twitter.com/kQSSMYdRQr — Portal Em Tempo (@portalemtempo) August 2, 2024

Danos materiais

Ninguém se saiu ferido após a explosão, mas a ação gerou danos materiais ao pet shop. A Polícia Civil esteve no local para recolher vestígios do explosivo e analisar o material. A vítima, alvo da bomba, estava a poucos metros do ponto onde o stalker arremessou, mas saiu ilesa.

O caso segue em investigação e a Polícia Militar faz buscas para localizar o ex-namorado. Tudo aconteceu muito rápido. Conforme os dados do vídeo, era por volta de 8h45 da manhã.

Relação breve

De acordo com informações da TV Integração, a vítima e o stalker tiveram um relacionamento breve e, após o término, ela se casou com outra pessoa. As perseguições por parte do ex começaram, desde então.

A defesa que representa a dona do pet shop diz, ainda, que ela recebe mensagens ameaçadoras, constantemente, além de visitas inesperadas do homem ao estabelecimento.

*Com informações do Metrópoles

