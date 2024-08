Homem é preso após ameaçar ex-mulher com faca na Zona Sul de Manaus

Um homem de 50 anos foi preso, nesta sexta-feira (2), por ameaça e injúria contra sua ex-companheira, de 43 anos, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. A prisão faz parte da Operação Shamar.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, a vítima conviveu por 18 anos com o autor e o homem não aceitava o fim do casamento. Eles estavam separados há duas semanas quando o crime ocorreu.

“Na ocasião do delito, ele ameaçou a vítima com uma faca e a injuriou. Em consulta ao sistema, descobrimos que o indivíduo já tinha um mandado de prisão expedido desde novembro de 2023 por violência doméstica e, em diligências, efetuamos a prisão dele no bairro Praça 14 de janeiro”, disse a delegada.

O homem responderá por ameaça e injúria e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Operação Shamar

O objetivo da operação é fortalecer as ações ostensivas, repressivas e preventivas no combate aos crimes contra a mulher. A ação conta com apoio de toda a rede de proteção à mulher, composta por órgãos das esferas estadual, municipal e federal.

*Com informações da assessoria

