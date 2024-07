Homem é preso ao agredir e estuprar ex-companheira no interior do AM

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por estupro, lesão corporal e ameaça contra a ex-companheira, de 27 anos. A prisão ocorreu no município de Tabatinga (distante 1.106 quilômetros de Manaus), na terça-feira (30).

De acordo com a delegada Maria Beatriz Andrade, da DEP de Tabatinga, em depoimento, a vítima contou que, momentos antes do crime, ocorrido na madrugada de terça-feira, estava ingerindo bebida alcoólica em um bar e lembra de ter visto o autor a observando no local.

“Ela contou que, na manhã seguinte, acordou sem recordar como chegou em casa na noite anterior. Ela mora na mesma residência que o autor, enquanto ele procurava um imóvel para morar, e quando despertou estava sem roupa e o indivíduo estava se vestindo”, disse a delegada.

Conforme a delegada, a vítima relatou, também, que sentiu ardência nas partes íntimas e questionou o autor sobre uma possível relação sexual entre eles.

“Ele rebateu dizendo que ela teria tido relações com outro indivíduo e eles iniciaram uma discussão. Na ocasião, o homem desferiu um tapa no rosto da vítima e a ameaçou com um terçado”, falou a delegada.

O homem responderá por estupro, lesão corporal e ameaça e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

