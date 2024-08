Jovem que matou namorado da ex é preso no AM

Vinicius Farias Marques, de 21 anos, foi preso, nesta sexta-feira (2), pelo homicídio qualificado de Luís Felipe de Souza Monteiro, que tinha 19 anos, em Itacoatiara (distante 175 quilômetros de Manaus).

Conforme o delegado Paulo Barros, que investigou o caso na época, o crime ocorreu no dia 26 de maio deste ano, no Centro de Itacoatiara. A motivação teria sido o fato do autor não aceitar o relacionamento de sua ex-companheira com a vítima, que estavam juntos há três meses.

“No dia do crime, o casal foi para um bar no centro da cidade e, ao avistarem Vinicius, deixaram o local e foram para outro bar na mesma região. Porém, na madrugada do dia 26, por volta das 5h, o autor apareceu no local, avistou o casal e efetuou alguns disparos de arma de fogo, atingindo Luís Felipe, que foi a óbito”, explicou o delegado.

De acordo com o delegado, as diligências para localizar e prender Vinícius iniciaram desde o dia da ação criminosa, a imagem dele, inclusive, chegou a ser divulgada como procurado.

Segundo o delegado Roab Rocha, que responde pela 46ª DIP de Boa Vista do Ramos, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima informando que Vinícius atracaria em flutuante na orla do município nesta sexta-feira.

“De imediato, os policiais civis da 46ª DIP, em conjunto com a Polícia Militar, se deslocaram ao local e avistaram o homem subindo na garupa de um mototáxi. Ele recebeu voz de prisão logo em seguida”, informou o delegado.

Vinicius Farias Marques responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

