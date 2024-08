Saiba detalhes da medida protetiva da Musa do Garantido contra Davi Brito

Tamires Assis foi considerada vítima de violência psicológica e ameaça por parte do ex-BBB

Na noite de sexta feira (2), na Internet circularam rumores de uma medida protetiva concedida à Tamires Assis, ex-namorada do campeão da última edição do Big Brother Brasil, Davi Brito.

Com acesso aos autos, foi descoberto que ela foi considerada vítima de violência psicológica e ameaça por parte de Davi. Os fatos aconteceram durante o breve romance iniciado no São João da Thay, no Maranhão.

No documento, o ex-BBB foi apontado como uma pessoa ciumenta e que tentou controlar a vida da ex nos menores detalhes.

A medida foi concedida após, em 15 de julho deste ano, o ex-motorista de aplicativo fazer uma chamada de vídeo com Tamires embriagado e exibindo uma arma de fogo. Na ocasião, ele teria feito ameaças a – até então – namorada.

Depois do evento, veio o episódio em que Davi viralizou com o uso de uma imagem exibindo um termômetro para indicar sua suposta febre. Na ocasião, ele foi acusado de ter apresentado comportamento agressivo, instável e controlador.



Após o episódio, a exposição de Brito em cima de Tamires desencadeou uma série desenfreadas de ataques virtuais.

A medida protetiva concedida se deu no contexto da Lei Maria da Penha sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Com ela, Davi não pode chegar a menos de 300 metros de Tamires, devendo não fazer qualquer contato com ela até mesmo em mensagens de texto.

Como uma arma de fogo foi relatada, Davi Brito deverá ter suspendido o item, conhecido pela lei como “artefato”. Este é o mais recente episódio envolvendo o rapaz que, desde a saída do reality, não deixa a mídia, para seu azar, sempre por motivos bem ruins.

*Com informações do Metrópoles

